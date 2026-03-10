Il papà dei ‘bimbi del bosco' | Voglio che tornino a casa ma niente proteste davanti alla struttura

Il padre dei tre bambini allontanati da una casa nel bosco di Palmoli chiede che i figli possano tornare a vivere con lui. Ha dichiarato di desiderare il loro ritorno e ha specificato di preferire che i sostenitori non organizzino proteste davanti alla struttura che li ospita. La sua richiesta è stata resa pubblica attraverso un messaggio rivolto ai supporter.

Nathan Trevallion, padre dei tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, chiede che i figli possano tornare a casa ma invita i sostenitori a non organizzare proteste davanti alla struttura che li ospita. Intanto starebbe valutando di andare avanti anche senza la moglie pur di riportare i piccoli con sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, Nathan: "Voglio che i bimbi tornino, ma stop a presidi e proteste" | Rafforzata vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori"Desidero che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Come sarà il Natale dei bimbi del bosco, domani la decisione sulle feste col papà: “Potrebbe stare in casa famiglia”Nathan Trevallion, papà dei tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e trasferiti in casa famiglia il 20 novembre scorso, potrebbe trascorrere... Altri aggiornamenti su Il papà dei 8216 bimbi del bosco 8217... Temi più discussi: La disperazione dei bimbi della famiglia nel bosco: Portateci a casa. Il pranzo, i giochi con papà e un maxi peluche in regalo; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, allontanamento della madre e trasferimento bambini: cosa succede ora; Famiglia nel bosco, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre. Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma stop alle proteste. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Il papà torna a trovare i figli, la mamma nel casolare ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, il papà Nathan rompe il silenzio: Voglio che i bimbi tornino a casa, ma stop a presidi e protesteNon si spegne la polemica intorno alla famiglia nel bosco dopo l'allontanamento dei figli: ecco la richiesta del padre Nathan ... affaritaliani.it "Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia del bosco' di Palmoli (Chieti), lasciando la casa famiglia dove ora si trovano i figli. "Ringrazio tutti per la soli x.com «Non voglio perderti, Will. Sei troppo importante per questa azienda. » Steffy è stata chiarissima, senza lasciare spazio a dubbi o incertezze. Nelle ultime puntate americane di Beautiful, infatti, Will sembra deciso a lasciare la Forrester Creations, travolto da du - facebook.com facebook