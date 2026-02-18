Alcolici a minori 15enne rischia il coma etilico | chiusa la discoteca Heaven di Lonato

Un ragazzo di 15 anni rischia il coma etilico dopo aver bevuto alcolici in una discoteca a Lonato, che è stata chiusa dalle autorità. La polizia ha scoperto che il minorenne aveva consumato bevande alcoliche all’interno del locale “Heaven”. Durante i controlli svolti nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno anche identificato altri giovani e verificato il rispetto delle regole per la sicurezza. Questi controlli sono stati avviati dal questore Paolo Sartori per garantire la tutela dei minori e prevenire incidenti.

Denunciati gestore e barista. Sarebbero state riscontrate anche carenze su sicurezza e igiene Controlli interforze nel fine settimana nei locali pubblici della provincia di Brescia, su disposizione del questore Paolo Sartori, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei minorenni. L’operazione ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del fuoco, Nucleo ispettorato del lavoro e personale Ats. Nel mirino è finita anche la discoteca “Heaven” di Lonato, controllata nella notte tra sabato e domenica dagli agenti del Commissariato di Desenzano insieme alle altre forze presenti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

