15enne rinvenuto in coma etilico a Lonato Del Garda vicino Brescia scatta la sospensione contro una discoteca

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato in coma etilico a Lonato del Garda, vicino a Brescia, dopo aver bevuto alcol in una discoteca. La polizia ha scoperto che il locale, Heaven, aveva somministrato bevande alcoliche a studenti minorenni. Per questa ragione, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale per 20 giorni. Gestore e barista sono stati denunciati per aver dato alcol a minori. I controlli sono stati condotti da diverse forze dell’ordine nel fine settimana.

Due denunce e venti giorni di chiusura: questo il bilancio dei controlli interforze condotti nella notte tra sabato e domenica presso una discoteca di Lonato del Garda, Brescia. Il gestore e il barista del locale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 e sanzionati per la somministrazione di alcolici a minori di anni 18, mentre la discoteca è stata chiusa per gravi violazioni in materia di sicurezza e igiene. I controlli sono stati disposti dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, nell’ambito di un’azione coordinata per la tutela dell’ordine pubblico e della salute dei più giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 15enne rinvenuto in coma etilico a Lonato Del Garda vicino Brescia, scatta la sospensione contro una discoteca Alcolici a minori, 15enne rischia il coma etilico: chiusa la discoteca "Heaven" di LonatoUn ragazzo di 15 anni rischia il coma etilico dopo aver bevuto alcolici in una discoteca a Lonato, che è stata chiusa dalle autorità. Lonato del Garda, le forze dell’ordine controllano una discoteca e trovano un 15enne in stato di semi incoscienzaLonato del Garda, le forze dell’ordine hanno fermato una discoteca dopo aver trovato un 15enne in stato di semi incoscienza, probabilmente a causa di un abuso di alcol. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paolo Di Domenico trovato morto: il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni. 15enne in coma etilico e alcol a minori: chiusa la discoteca HeavenSuperalcolici serviti a minorenni, un 15enne finito in coma etilico e una lunga serie di violazioni su sicurezza e antincendio. È quanto emerso da un controllo ... elivebrescia.tv Alcol a un 15enne, che finisce in ospedale: chiusa discoteca a Lonato x.com CONCERTI SPETTACOLO PER BENEFICENZA Sabato 28 Febbraio - ore 20.45 - Teatro Italia - Lonato del Garda INGRESSO UNICO € 12 Il ricavato sarà destinato alle associazioni: - Centro antiviolenza "Chiare acque" - Associazione "Intrasio ODV" SOSTENI facebook