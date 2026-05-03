Una ragazza di 15 anni, durante una gita scolastica, è svenuta nella camera d’hotel mentre era con le sue compagne. L’episodio ha portato proteste da parte di insegnanti e famiglie, che chiedono di interrompere i viaggi di istruzione. L’incidente si è verificato in una località della provincia di Ancona, e al momento non si conoscono dettagli sulle cause del malore.

Osimo (Ancona), 3 maggio 2026 – Si è sentita male nella camera di albergo. Era in gita con le sue compagne, tutte minorenni. Sono state loro a chiamare gli insegnanti accompagnatori che sono subito intervenuti per portarla in ospedale. Quella che doveva essere una gita scolastica gioiosa in Puglia per tutte le classi seconde dell’istituto superiore “Corridoni Campana” di Osimo ha avuto un brutto intoppo la scorsa settimana, a Ostuni per la precisione. La 15enne è stata portata in nosocomio per aver bevuto troppo. Un cocktail di vodka e altri superalcolici, da quello che sembra, l’ha costretta al ricovero. I suoi genitori si sono precipitati a riprenderla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vodka in gita scolastica, sviene nella camera d’hotel a 15 anni. Protestano prof e famiglie: “Basta scuola dei viaggi”

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