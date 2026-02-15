Precariato nella scuola | Ancona sentenza storica lo Stato risarcisce prof dopo 15 anni di contratti a termine
Il Tribunale di Ancona ha deciso di risarcire una docente di religione dopo aver vinto una causa lunga più di quindici anni, causata dai contratti a termine che l’hanno coinvolta per tutto questo tempo. La sentenza stabilisce che lo Stato deve pagare alla professoressa tredici mensilità come risarcimento, mettendo fine a un lungo calvario legale. La vicenda si è conclusa con una vittoria importante per molte altre persone che vivono la stessa situazione.
Quindici Anni di Precariato: La Sentenza che Costringe lo Stato a Risarcire una Prof di Ancona. Ancona, 15 febbraio 2026 – Dopo una battaglia legale durata oltre quindici anni, il Tribunale di Ancona ha condannato lo Stato a risarcizzare una docente di religione cattolica con l’equivalente di tredici mensilità dell’ultima retribuzione. La sentenza, depositata il 12 febbraio, riconosce il danno subito a causa dell’abuso di contratti a termine, nonostante la successiva stabilizzazione della professoressa. Il caso solleva un interrogativo cruciale: quali tutele per i lavoratori precari nella pubblica amministrazione e come riformare un sistema scolastico spesso incapace di garantire stabilità professionale? L’Odissea di una Docente.🔗 Leggi su Ameve.eu
