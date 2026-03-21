Non vogliono stare in camera con l’alunno disabile | salta la gita scolastica

A Cesena, un gruppo di studenti e insegnanti ha deciso di non partecipare a una gita scolastica perché alcuni adulti si sono rifiutati di condividere la stessa camera con un alunno disabile. La decisione ha portato alla cancellazione dell’uscita, suscitando reazioni di delusione tra chi sostiene l’importanza dell’inclusione. La vicenda evidenzia tensioni legate alla convivenza tra studenti con e senza disabilità all’interno della scuola.

Cesena, 21 marzo 2026 – “Addolorata come madre e delusa come insegnante”. Comincia così il racconto di una storia di mancata inclusione che colpisce in un momento in cui pare che l’accoglienza verso chi vive una seppur minima disabilità sia all’apice di progetti sociali ed educativi. Ma cosa succede nella pratica? Capita che un ragazzo di un istituto superiore del Cesenate (che per difendere la sua identità chiameremo Alessandro) si sia trovato al centro di una vicenda mortificante in cui né dirigenti né insegnanti hanno saputo trovare quella soluzione che avrebbe dato consistenza ad un esempio reale di accettazione. Tre studenti legano l’ok alla gita alla richiesta di non condividere la stanza con Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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