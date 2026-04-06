Dopo la partita tra Juventus e Genoa, il centrocampista ha commentato il suo gol con soddisfazione, sottolineando comunque quanto fosse importante ottenere i tre punti. Ha anche annunciato che non potrà essere presente alla prossima trasferta a Bergamo a causa di una squalifica, senza fornire ulteriori dettagli. Durante l’intervista a Sky Sport, ha analizzato la sua prestazione e quella della squadra.

di Francesco Spagnolo McKennie nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione di oggi. Nel post partita di Juve Genoa McKennie ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del centrocampista bianconero. PRESTAZIONE – « Sono contento, contava solo prendere i tre punti oggi e andare avanti in classifica, meglio così. Sì, certo, ho fatto gol, però la cosa più importante è che vinca la squadra ». ASSENTE A BERGAMO PER SQUALIFICA – « Sì, non ci sarò in campo ma sarà con la squadra sempre, agli allenamenti e durante la settimana, abbiamo tanti giocatori importanti, tutti sono importanti e disponibili e si metteranno a disposizione per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie a Sky: «Il gol? Sono contento, ma era fondamentale vincere. Squalifica? A Bergamo non ci sarò, ma…»

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