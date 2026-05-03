Dalla stagione 202223, l’attaccante di nazionalità serba ha segnato cinque reti sui calci di punizione in tutti e cinque i principali campionati europei. Questi dati lo collocano tra i giocatori più prolifici in questa specialità, evidenziando un buon rendimento nelle conclusioni da fermo. La sua capacità di realizzare punizioni dirette ha attirato l’attenzione nel panorama del calcio internazionale.

di Luca Fioretti Vlahovic Juve, l’attaccante domina le classifiche dei calci di punizione in Europa raggiungendo quota 5 reti dal campionato 202223. Le statistiche ufficiali confermano pienamente l’incredibile talento balistico di Dusan Vlahovic. Secondo i precisissimi dati elaborati da Opta Paolo, l’attaccante ha messo a referto ben 5 gol su punizione diretta in Serie A. Questo prestigioso conteggio prende in esame le ultime 4 stagioni agonistiche, partendo esattamente dall’annata 202223. Il centravanti bianconero dimostra una freddezza glaciale, trasformando i calci piazzati in una vera specialità della casa capace di infiammare l’intera tifoseria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo è letale nelle punizioni dirette: il dato che esalta il centravanti nei top 5 campionati europei

Juve, Vlahovic verso la convocazione contro l'Udinese

Notizie correlate

Vlahovic Juve, il centravanti serbo non vuole lasciare i bianconeri: previsto un incontro nei prossimi giorni tra società e procuratore. Cosa filtraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto no al centravanti serbo, che ora può rinnovare con i bianconeri. Il retroscenadi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto rifiutato di prendere il centravanti serbo, che ora può rinnovare con la Vecchia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; Juventus-Vlahovic, il futuro del serbo in bianconero è sempre più in bilico; Juventus-Verona è la partita di Vlahovic, dal debutto al possibile addio: quattro anni in bianconero tra alti e bassi; Vlahovic, la Juve non vuole ripetere l’errore. Scostante e acciaccato: il retroscena che allarma.

Vlahovic: goal 179 giorni dopo e lo Stadium esplode per luiLa Juventus ritrova Dusan Vlahovic e contro il Verona l'ingresso in campo del serbo è servito a dare una scossa non solo alla squadra bianconera, che era sotto per 1-0 a fine primo tempo, ma anche a t ... calciomercato.com

Juve-Verona 1-1 | MAGIA Vlahovic: punizione e pareggio! Allianz | OneFootballMINUTO 61 - Tutta altra Juventus con Dusan Vlahovic e poco dopo l'ora di gioco i bianconeri pareggiano. Punizione dal limite che il serbo calcia forte dal lato di Montipò beffando il portiere degli sc ... onefootball.com

GOOOOOOOOLLLLLL! #Vlahovic riporta tutto in parità con un mancino chirurgico direttamente da calcio di punizione. Boccata d'ossigeno per la #Juventus. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

62' - Pareggio Juve con la punizione di Vlahovic! #JuventusVerona 1-1 x.com