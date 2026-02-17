Vlahovic Juve il centravanti serbo non vuole lasciare i bianconeri | previsto un incontro nei prossimi giorni tra società e procuratore Cosa filtra

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha deciso di restare in bianconero, nonostante le voci di mercato. La sua volontà è chiara e si prepara un incontro tra il suo procuratore e la dirigenza nei prossimi giorni, probabilmente per discutere del suo ruolo e delle prospettive future.

Vlahovic Juve, il bomber serbo non sembra avere intenzione di andarsene. Previsto a breve un incontro tra il suo agente e la società bianconera. La Juventus continua a essere al centro delle cronache di mercato, con retroscena che emergono solo ora. Le ultime rivelazioni arrivano da Gianluca Di Marzio: intervenuto in diretta su Sky Sport, il noto giornalista ha svelato i dettagli del mancato arrivo di Victor Osimhen, e ha fornito aggiornamenti cruciali sul futuro di Vlahovic. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Un intreccio che coinvolge direttamente anche la panchina: Luciano Spalletti non ha potuto allenare nuovamente il suo ex attaccante perché le tempistiche non hanno coinciso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

