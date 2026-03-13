Il Barcellona ha deciso di non procedere all'acquisto del centravanti serbo, lasciando aperta la possibilità di un rinnovo contrattuale con la Juventus. La società catalana ha comunicato la propria scelta, senza ulteriori dettagli, e ora il giocatore può negoziare un prolungamento con i bianconeri. La situazione rimane in sospeso, mentre il calciatore si trova in una fase di trattative con la Juventus.

Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto rifiutato di prendere il centravanti serbo, che ora può rinnovare con la Vecchia Signora. Il retroscena. La Juve si prepara a blindare il proprio centravanti dopo un clamoroso retroscena di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto rivelato dal quotidiano SPORT, Dusan Vlahovic non vestirà la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Nonostante il giocatore avesse dato la precedenza assoluta al club blaugrana, comunicando direttamente la propria disponibilità all’inizio dell’anno, la dirigenza catalana ha deciso di declinare l’opportunità. Il club spagnolo ha detto “no” al calciatore bianconero già da diverse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto no al centravanti serbo, che ora può rinnovare con i bianconeri. Il retroscena

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