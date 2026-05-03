Il nuovo direttore sportivo della squadra internazionale ha commentato la partecipazione dei ciclisti più rappresentativi al Giro d’Italia, sottolineando il ruolo di Ganna e Milan come punti di riferimento. Ha inoltre indicato Pellizzari come una delle promesse più interessanti per il futuro. La corsa, che si svolge nelle tappe più impegnative, vedrà i corridori confrontarsi con avversari considerati fenomeni nel panorama internazionale.

Dal rettilineo finale alle riunioni tattiche, dalla pista olimpica al sedile di un’auto. Elia Viviani ha cambiato prospettiva ma non direzione: il ciclismo resta il centro. Solo che oggi lo guarda da un’altra angolazione, ovvero dal finestrino dell’ammiraglia Ineos Grenadiers. Ma la testa è sempre lì, dentro la corsa. Elia, come si trova in questa nuova avventura? "È un ruolo che in parte mi è sempre stato addosso. Prima da leader, poi da corridore più esperto, sono sempre stato un punto di riferimento per i compagni, soprattutto per i giovani. Trasmettere ciò che ho imparato era qualcosa che volevo fare. Il direttore sportivo? Non è il lavoro dei miei sogni, se devo essere sincero, ma è quello più utile per restare dentro questo mondo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viviani: "Ganna e Milan, le nostre stelle al Giro contro i fenomeni. Il futuro è di Pellizzari"

Notizie correlate

Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volateÈ tutto pronto per dare il via ad uno degli appuntamenti più attesi della parte iniziale della stagione.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sorprendente prestazione di Pellizzari! Tra poco Tiberi, Milan e GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata.

Viviani: Ganna e Milan, le nostre stelle al Giro contro i fenomeni. Il futuro è di PellizzariIl neo d.s. della Ineos-Grenadier, oro olimpico a Rio 2016: Nella corsa rosa può essere decisiva la cronometro di 42 chilometri, la decima tappa da Viareggio a Massa: lì si farà una grande differenza ... gazzetta.it

Van Aert super favorito all’'Attraverso le Fiandre', Ganna e Milan in garaIl tracciato di questa edizione si estende per 184,5 chilometri, collegando Roeselare a Waregem. La gara è caratterizzata da ben dodici muri, alcuni dei quali in pavé, e sette settori di pietre in ... it.blastingnews.com