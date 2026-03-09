LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sorprendente prestazione di Pellizzari! Tra poco Tiberi Milan e Ganna

Oggi va in scena la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con una prestazione sorprendente di Pellizzari, mentre tra poco sono attesi Tiberi, Milan e Ganna. La giornata prevede anche una cronometro, con la startlist già disponibile, e la corsa si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti continui sulla tappa di oggi. La Parigi-Nizza in programma dalle 12 completa il quadro degli eventi ciclistici in corso.

15.01 Non brillantissimo Ciccone al primo intermedio, che paga 24? da Sheffield. 15.00 E' partito Richard Carapaz. 14.58 Terzo tempo per Arensman al primo intermedio, a 1? da Sheffield. 14.55 Inizia la cronometro Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). 14.54 Partito il nostro Giulio Ciccone! 14.53 Dalla partenza di Hindley ci saranno ora molti corridori che puntano alla classifica o pericolosi per la tappa. Partito in questo momento Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), uomo che punta alla generale. 14.51 Partito Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgroe), un altro dei capitani della formazione tedesca.