Vittorio Sgarbi dopo la depressione torna a parlare in pubblico a Ferrara | La morte? Non mi fa paura

Vittorio Sgarbi è tornato a parlare in pubblico a Ferrara, partecipando a un evento organizzato dal Corriere. Durante l'incontro ha affrontato il tema della morte, affermando di non averne paura. Dopo un periodo di depressione, il critico d'arte si è mostrato più presente pubblicamente, condividendo alcune riflessioni sul suo stato attuale. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

Vittorio Sgarbi ha partecipato a un evento del Corriere a Ferrara dove ha parlato della morte. Il critico d'arte sta tornando più attivo pubblicamente dopo la depressione che lo ha colpito nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vittorio Sgarbi, dopo il ritorno in tv parla della figlia Evelina - 1mattina News 13/11/2025

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I 150 anni del Corriere della Sera a Ferrara. Aldo Cazzullo intervista Vittorio Sgarbi. In Caravaggio c’è verità perché nei suoi dipinti c’è la sua vita. @Corriere @stampasgarbi x.com