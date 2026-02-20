Vittorio Sgarbi riappare in pubblico il critico d’arte a un evento a Ferrara
Vittorio Sgarbi si presenta di nuovo in pubblico, attirando l’attenzione a Ferrara. Durante un evento alla Certosa, il critico d’arte si mostra tra la gente, suscitando numerose reazioni sui social. Il video che lo ritrae mentre cammina tra i visitatori è diventato immediatamente virale, testimoniando il suo ritorno in scena. La sua presenza ha acceso discussioni tra appassionati e curiosi, che non si aspettavano di vederlo così, vicino al pubblico. La scena si svolge in un momento di grande interesse per Sgarbi.
(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi riappare in pubblico e il video che lo ritrae alla Certosa di Ferrara diventa subito virale. Il critico d'arte visibilmente debilitato fisicamente, con passo incerto e volto piuttosto provato, è stato ripreso in occasione della rinnovata esposizione della tela “L’Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
