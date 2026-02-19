Vittoria d’oro ma col brivido | contro Jesi la Tema Sinergie cala il tris di vittorie di fila

La Tema Sinergie ha vinto contro Jesi grazie a una prestazione convincente, ma ha rischiato di perdere nel finale. La squadra ha conquistato la terza vittoria di fila, mantenendo il vantaggio fino all'ultimo minuto. Jesi ha dato battaglia fino alla fine, riducendo le distanze negli ultimi secondi. La partita si è conclusa con un margine minimo, ma la squadra di casa ha saputo gestire bene la pressione. I tifosi hanno festeggiato una vittoria importante, anche se sono rimasti in ansia fino all’ultimo.

Un errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero coriacea che non ha mai mollato Vittoria d’oro ma col brivido. La Tema Sinergie cala il tris di successi consecutivi superando la General Contractor Jesi al termine di un match avvincente e sempre in equilibrio. Un errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero coriacea che non ha mai mollato. Di sicuro sono da limitare le palle perse (19 sono tante), ma come ha sottolineato coach Pansa, i Raggisolaris stanno crescendo e maturando.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

