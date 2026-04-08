La Juventus Next Gen ha conquistato la qualificazione ai play-off di Serie C dopo aver battuto la Ternana, raggiungendo il risultato con tre turni di anticipo rispetto alla fine della stagione. La vittoria permette ai ragazzi di Brambilla di assicurarsi matematicamente l'accesso alla fase successiva, segnando un traguardo significativo nel campionato. I dettagli della partita sono stati confermati da fonti ufficiali della società.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, traguardo importante per i ragazzi di Brambilla che con tre giornate di anticipo ottengono il pass per i play-off. I dettagli. La stagione della seconda squadra bianconera ha raggiunto un punto di svolta fondamentale. Grazie a una prestazione coraggiosa e tatticamente impeccabile, la Juventus Next Gen matematicamente ai play-off di Serie C dopo la vittoria contro la Ternana conferma la bontà del progetto giovani del club. Il successo contro gli umbri non è stato solo un risultato di misura, ma il frutto di una crescita costante maturata nel corso del campionato. La Juventus Next Gen ha saputo soffrire nei momenti caldi del match, colpendo con cinismo e blindando una difesa che, negli scontri diretti, sta facendo la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la vittoria contro la Ternana vale l’accesso matematico ai play-off di Serie C. I dettagli

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