Viterbo si ferma l’orologio di San Sisto | stop al tempo agricolo

A Viterbo, l’orologio di San Sisto si è fermato, lasciando il quartiere senza il suo punto di riferimento temporale. La vegetazione ha coperto completamente il meccanismo dell’orologio, rendendolo difficilmente visibile. Ora si attende un intervento per recuperare il simbolo storico, ma non sono ancora state definite le modalità di intervento o i responsabili dell’operazione di restauro.

? Cosa scoprirai Come può la vegetazione nascondere completamente l'orologio di San Sisto?. Chi deve intervenire per salvare il simbolo del quartiere?. Quali sono i rischi strutturali causati dall'incuria del verde?. Come possono i cittadini segnalare questo degrado alla redazione?.? In Breve Barbara Pizzichetti invita i cittadini a segnalare criticità tramite email o WhatsApp 3387796471.. La vegetazione minaccia il quadrante dell'orologio nel quartiere di San Sisto a Viterbo.. Le segnalazioni possono riguardare incidenti, incendi o sagre nell'area della Tuscia.. I contenuti inviati via email a [email protected] diventano proprietà della testata giornalistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, si ferma l’orologio di San Sisto: stop al tempo agricolo Notizie correlate "Orologio di San Sisto fermo e con erbacce indecenti": la segnalazioneOrologio di San Sisto a Viterbo: a parte l'orario fermo, le erbacce sono indecenti. Carnevale di San Sisto: pioggia non ferma la festa, trionfano carri a tema tra Harry Potter e Tim Burton.Il Carnevale dei Rioni di San Sisto ha sfidato oggi, domenica 8 febbraio 2026, una pioggia insistente e un cielo grigio per regalare alla città di... Panoramica sull’argomento Orologio a San Sisto fermo e coperto di vegetazioneOrologio a San Sisto fermo e coperto di vegetazione. La voce della signora Maria e del signor Mario - Scrive Barbara Pizzichetti ... tusciaweb.eu Viterbo – Matteo Achilli (FdI): Alla chiesa di San Sisto un funerale in mezzo alle auto parcheggiate, è inaccettabileVITERBO - Ancora una volta, quanto accaduto ieri di fronte la chiesa di San Sisto rappresenta l’ennesima, grave denuncia di una situazione ormai fuori contro ... etrurianews.it