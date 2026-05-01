Orologio di San Sisto fermo e con erbacce indecenti | la segnalazione

Un orologio situato a San Sisto, in provincia di Viterbo, risulta fermo e circondato da erbacce incolte. La segnalazione, inviata tramite WhatsApp, evidenzia sia il mancato funzionamento del dispositivo che le condizioni di abbandono dell’area circostante. Chi ha inviato le immagini ha descritto lo stato di degrado senza aggiungere ulteriori dettagli. La questione è stata condivisa con i lettori tramite canali di comunicazione locale.

Orologio di San Sisto a Viterbo: a parte l'orario fermo, le erbacce sono indecenti.Laura PensaSegnalazioni su WhatsappOra puoi inviarci foto, video e segnalazioni direttamente al +39 347 6187512. Segnala ingorghi, eventi, feste, incidenti o fatti di cronaca: basta scattare una foto, scrivere due.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate San Fermo, due cerbiatti corrono verso il Sant’Anna: video-segnalazione con appello alla prudenzaDue animali sbucano nel buio e iniziano a correre lungo la strada, affiancando le auto. Seconda categoria. Ripresa con il match che scotta. Vigor San Sisto sfida la VadeseDopo la sosta anche il campionato di Seconda Categoria riprende in questo weekend la sua corsa. Panoramica sull’argomento Si parla di: Funerali tra le auto parcheggiate davanti alla chiesa, a San Sisto le bare continuano a fare lo slalom: Indegno; Viterbo, San Pellegrino in Fiore: variazioni alla raccolta rifiuti nel centro storico.