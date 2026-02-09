Carnevale di San Sisto | pioggia non ferma la festa trionfano carri a tema tra Harry Potter e Tim Burton

Nonostante la pioggia battente, il Carnevale di San Sisto non si ferma. Le strade si riempiono di carri a tema, tra Harry Potter e Tim Burton, mentre il cielo grigio non ferma la voglia di festa dei partecipanti. La sfilata prosegue tra applausi e sorrisi, dimostrando che la voglia di divertirsi supera ogni intemperia.

Il Carnevale dei Rioni di San Sisto ha sfidato oggi, domenica 8 febbraio 2026, una pioggia insistente e un cielo grigio per regalare alla città di Perugia uno spettacolo di colori e allegria. La 45esima edizione della sfilata, un evento profondamente radicato nella tradizione popolare del quartiere, si è snodata lungo un percorso rinnovato, dettato dalle esigenze dei cantieri in corso, ma senza intaccare l’entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori. Nonostante le previsioni meteo incerte che avevano destato qualche timore, la manifestazione è riuscita a portare a termine il suo percorso, offrendo un momento di svago e divertimento per tutta la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carnevale San Sisto

A San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato.

Questa sera i carri di Carnevale sono sfilati in notturna a Viareggio, nonostante la pioggia incessante che ha accompagnato tutta la giornata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carnevale San Sisto

Argomenti discussi: Carnevale a San Sisto, sfilata dei carri il 7 e il 15 febbraio: ecco tutti i divieti per le vie interessate; Carnevale di San Sisto, via all’edizione numero 45: Aggregazione e identità. Il programma; Torna il Carnevale di San Sisto: al via domenica la 45ª edizione; Carnevale di San Sisto, si parte: modificato il percorso della sfilata per i lavoro. Le novità dell'evento.

Carnevale a San Sisto, la guida all'evento: i carri dei 5 rioni, il percorso, il programma e come cambia la circolazioneHarry Potter, Aladdin, Toy Story, Lupin e Tim Burton protagonisti delle attesissime sfilate. Tutto quello che c'è da sapere sulla 45esima edizione organizzata dall'associazione Carnevale I Rioni ... corrieredellumbria.it

Carnevale di San Sisto, si parte: modificato il percorso della sfilata per i lavoro. Le novità dell'eventoAl via la 45esima edizione del Carnevale di San Sisto, organizzato come sempre dall’ associazione Carnevale I Rioni di San Sisto con il patrocinio del Comune di Perugia, in programma a San Sisto (l’ ... corrieredellumbria.it

San Sisto (Perugia) e Perugia Associazione Carnevale I RIONI Vi aspettiamo domenica 8 Febbraio dalle 14:00 a San Sisto!!! INFO NEI COMMENTI #Carnevale2026 #umbria #umbriaturismo #carnevale #sansisto #perugia #marschere #mascherecarne facebook