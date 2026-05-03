Viterbo San Pellegrino in Fiore | folla e corteo storico tra le piazze

A Viterbo, nel quartiere di San Pellegrino in Fiore, si è svolto un corteo storico che ha attirato molte persone tra le piazze del centro. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e gruppi che hanno sfilato con costumi tradizionali, mentre le piazze sono state decorate con elementi in legno, trasformando l’aspetto degli spazi pubblici. Durante l’evento, alcuni cittadini hanno appeso desideri ai rami degli ulivi presenti nella zona.

?? Cosa scoprirai Come hanno trasformato l'estetica delle piazze storiche con il legno? Quali desideri hanno appeso i cittadini ai rami degli ulivi? Chi ha guidato il corteo storico tra i vicoli del centro? Perché l'affluenza di quest'anno è stata paragonata a quella precedente??? In Breve Corteo del Pilastro Allegria tra piazza delle Erbe e quartiere San Pellegrino. Espositori in piazza della Morte, San Lorenzo e del Comune con strutture in legno. Giampiero Lupino e Anselmo Filesi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, San Pellegrino in Fiore: folla e corteo storico tra le piazze Notizie correlate Leggi anche: San Pellegrino in Fiore 2026: "Puntiamo a superare le 90mila presenze, Viterbo è sold out" | FOTO Viterbo, San Pellegrino in Fiore: fiori giganti e torri nel borgo? Cosa sapere Inaugurata a Viterbo la manifestazione San Pellegrino in Fiore con installazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al via San Pellegrino in Fiore. Da venerdì 1° a domenica 3 maggio; San Pellegrino in Fiore: al quartiere medievale inizia la Primavera di Viterbo; San Pellegrino in Fiore, anteprima da record: Viterbo già invasa dai turisti; San Pellegrino in Fiore, Viterbo si accende di colori: L’edizione della comunità. A San Pellegrino in Fiore Viterbo SottoSopraA VITERBO, APERTO AL PUBBLICO DURANTE SAN PELLEGRINO IN FIORE ANCHE IL PERCORSO ETRUSCO SOTTERRANEO MONUMENTALE ... lagone.it San Pellegrino in fiore fa subito il pienoneTanta gente ieri a Viterbo per San Pellegrino in fiore, la manifestazione che per tre giorni (fino a domani) anima il quartiere medievale di addobbi floreali, colori e installazioni. È questa la terza ... civonline.it Passo San Pellegrino Credit foto Ernesto - facebook.com facebook