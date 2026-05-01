Viterbo San Pellegrino in Fiore | fiori giganti e torri nel borgo

A Viterbo si è aperta la manifestazione San Pellegrino in Fiore, caratterizzata da installazioni di grandi fiori e torri nel borgo. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti e artisti, tra cui l'architetto Christian Ciucciarelli, che ha contribuito con le sue creazioni. La mostra si svolge nelle vie del centro storico e durerà fino a una data ancora da definire.

? Cosa sapere Inaugurata a Viterbo la manifestazione San Pellegrino in Fiore con installazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli.. L'evento esteso verso il centro prevede l'afflusso di novantamila visitatori nel fine settimana.. Alle ore 10 di oggi, venerdì 1° maggio 2026, la piazza del Gesù a Viterbo ospita l’inaugurazione ufficiale di San Pellegrino in Fiore, un evento che trasforma il volto del quartiere medievale attraverso le visioni dell’architetto Christian Ciucciarelli. L’allestimento della Città dei Papi per questa edizione si muove su una scia di colori e forme monumentali, dove l’idea progettuale di Ciucciarelli ha dato vita a installazioni giganti capaci di dialogare con la storia millenaria del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, San Pellegrino in Fiore: fiori giganti e torri nel borgo Notizie correlate Leggi anche: San Pellegrino in Fiore 2026: "Puntiamo a superare le 90mila presenze, Viterbo è sold out" | FOTO Viterbo si fa bella sulla metro di Roma: terme e San Pellegrino in fiore protagonisti nei vagoni | FOTOPartita la campagna promozionale della città nel trasporto pubblico della capitale: soffitti d'acqua e sedili in fiore accolgono i cittadini... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Pellegrino in Fiore 2026; San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre; San Pellegrino in Fiore, anteprima da record: Viterbo già invasa dai turisti; | 1,2,3 MAGGIO 2026 | VITERBO – San Pellegrino in Fiore. Viterbo – San Pellegrino in Fiore 2026: il cuore medievale sboccia tra arte, storia e sinergie istituzionaliAppuntamento tra mille colori e profumi dall'1 al 3 maggio. Quest'anno spazio alle evocative installazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli VITERBO - L ... etrurianews.it San Pellegrino in Fiore, variazione degli orari di esposizione e di ritiro rifiutiRACCOLTA RIFIUTI NELLA ZONA A – CENTRO STORICO, VARIAZIONE ORARIO ESPOSIZIONE E RITIRO ATTREZZATURE DURANTE IL PERIODO DI SAN PELLEGRINO IN FIORE, NELLE VIE E NELLE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO NewT ... newtuscia.it https://www.tusciaup.com/events/inaugurazione-san-pellegrino-in-fiore . L’inaugurazione della prossima edizione di San Pellegrino in Fiore si terrà venerdì 1° maggio alle ore 10.00, a piazza del Gesù.Da venerdì 1° a domenica 3 maggio, Viterbo ospiterà la n - facebook.com facebook