Viterbese travolge il Tor Sapienza 3-0 e si salva dai play out

La Viterbese ha battuto il Tor Sapienza con un punteggio di 3-0, assicurandosi la salvezza evitando i play out. La squadra ha trovato la vittoria dopo una partita senza segnature fino ai momenti finali. Il gol decisivo è arrivato grazie a un’azione di Danieli, che ha sbloccato la partita e ha contribuito a cambiare le sorti dell’incontro. La vittoria ha rappresentato un punto di svolta per i giocatori, che avevano affrontato il precedente trauma di una sconfitta importante.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i giocatori a resettare il trauma del Civitavecchia?. Chi ha davvero sbloccato la partita con il gol decisivo di Danieli?. Perché il cambio societario tra Salaris e Camilli ha influenzato la classifica?. Come cambierà il progetto sportivo dopo aver evitato la retrocessione?.? In Breve Danieli sblocca il match, Manoni raddoppia e l'autorete chiude il 3-0.. La stagione ha visto il passaggio di proprietà tra Salaris e Camilli.. Il declino tecnico dopo l'autunno ha causato la sconfitta contro il Civitavecchia.. La vittoria del 3 maggio 2026 garantisce la permanenza in categoria.. La Viterbese mette il punto definitivo sulla propria permanenza in categoria battendo il Tor Sapienza per 3 a 0 nella sfida decisiva dei play out di questa domenica 03 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbese travolge il Tor Sapienza 3-0 e si salva dai play out Notizie correlate La Viterbese rimane in eccellenza: battuto 3 a 0 il Tor Sapienza ai play outLa Viterbese non sbaglia l'appuntamento più importante di una stagione “storta” e blinda la categoria travolgendo la Pro Calcio Tor Sapienza con un... Viterbese in salvezza: play out decisivo contro la Tor Sapienza? Cosa sapere Viterbese sconfitta a Civitavecchia dalla Tor Sapienza con un rigore di Fontana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: RISULTATI LIVE - Play off e play out Eccellenza, penultima giornata di Promozione e Prima Categoria IN TEMPO REALE domenica 3 maggio 2026. La Viterbese batte 3-0 la Pro Calcio Tor Sapienza e conserva la categoriaLa Viterbese batte 3-0 la Pro Calcio Tor Sapienza e conserva la categoria. Sport – Calcio – Eccellenza - Tutto facile per i gialloblù che vincono con le reti di Danieli, Manoni e con un’autorete ... tusciaweb.eu Calcio – Viterbese, missione compiuta! Vittoria sul Tor Sapienza (3-0) e salvezza conquistata (FOTO)VITERBO - Finalmente la salvezza. Il Rocchi, quest'oggi con il pubblico delle grandi occasioni, può esplodere di gioia. La Viterbese ce l'ha fatta, h ... etrurianews.it