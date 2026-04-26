La Viterbese ha subito una sconfitta a Civitavecchia contro la Tor Sapienza, con un rigore segnato da Fontana. La squadra si prepara ora per lo scontro diretto in casa, programmato per il 3 maggio, che deciderà la permanenza in Eccellenza attraverso i play out. La partita rappresenta l’ultima occasione per evitare la retrocessione.

? Cosa sapere Viterbese sconfitta a Civitavecchia dalla Tor Sapienza con un rigore di Fontana.. Play out casalingo per la permanenza in Eccellenza il 3 maggio.. La Viterbese scivola a Civitavecchia battuta da un rigore di Fontana e si ritrova costretta a disputare il play out casalingo contro la Pro Calcio Tor Sapienza domenica 3 maggio. Il verdetto della tredicesima giornata di Eccellenza Laziale girone A è arrivato con una sconfitta amara per i biancocelesti in trasferta al campo del Tamagnini. Nonostante i tentativi di Manoni e Hernandez nel primo tempo, la squadra non è riuscita a reagire al colpo subito all’inizio della ripresa. La Pro Calcio Tor Sapienza, che ha pareggiato 2-2 contro il Monti Prenestini, mantiene così un distacco di otto punti rispetto alla tredicesima classificata, lasciando la Viterbese in zona pericolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbese in salvezza: play out decisivo contro la Tor Sapienza

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