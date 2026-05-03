La Viterbese rimane in eccellenza | battuto 3 a 0 il Tor Sapienza ai play out

La Viterbese ha conquistato una vittoria importante ai play out, battendo per 3-0 la Pro Calcio Tor Sapienza e mantenendo la categoria in Serie D. La squadra ha dominato la partita, assicurandosi i punti necessari per evitare la retrocessione. La sfida si è conclusa con un risultato netto che ha lasciato poco spazio a dubbi sull’esito finale. I giocatori hanno dimostrato determinazione in un momento cruciale della stagione.

La Viterbese non sbaglia l'appuntamento più importante di una stagione “storta” e blinda la categoria travolgendo la Pro Calcio Tor Sapienza con un netto 3-0. Una domenica di liberazione per i tifosi che hanno visto i gialloblu dominare lo spareggio senza mai dare l'impressione di poter perdere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Viterbese in salvezza: play out decisivo contro la Tor Sapienza? Cosa sapere Viterbese sconfitta a Civitavecchia dalla Tor Sapienza con un rigore di Fontana. Leggi anche: Il motorino rubato, l’inseguimento di notte, gli arresti: 2 giovani nei guai a Tor Sapienza Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tabellino partita Sorianese vs Viterbese; Calcio - Domenica nera per Viterbese: il Civitavecchia vince 1-0 e condanna i gialloblù ai playout. La Viterbese batte 3-0 la Pro Calcio Tor Sapienza e conserva la categoriaLa Viterbese batte 3-0 la Pro Calcio Tor Sapienza e conserva la categoria. Sport – Calcio – Eccellenza - Tutto facile per i gialloblù che vincono con le reti di Danieli, Manoni e con un’autorete ... tusciaweb.eu Calcio – Viterbese, missione compiuta! Vittoria sul Tor Sapienza (3-0) e salvezza conquistata (FOTO)VITERBO - Finalmente la salvezza. Il Rocchi, quest'oggi con il pubblico delle grandi occasioni, può esplodere di gioia. La Viterbese ce l'ha fatta, h ... etrurianews.it JUNIORES REG. B CR LAZIO 2025/2026 I risultati e la classifica del girone D, dopo il turno odierno: STERPARO FERENTINO 0-4 A. MORENA TOR SAPIENZA 8-2 PRO ROMA CANARINI 3-2 R. TI facebook