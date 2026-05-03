Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso diverse violenze sessuali su studentesse. Le denunce sono state presentate nel tempo e, nonostante le segnalazioni, l’indagato avrebbe continuato a molestare. La polizia ha individuato e fermato il sospetto, che ora si trova in custodia. Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi per fare chiarezza sui fatti.

Un molestatore seriale. Che le denunce a piede libero non avrebbero limitato. Tanto da ripetersi due volte nell’arco di due giorni e tanto da portare la Procura della Repubblica a disporre un provvedimento di fermo a carico del 31enne albanese, intercettato in piazza Grimana dopo aver palpeggiato una studentessa italiana di 21 anni. Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’uomo l’avrebbe avvicinata e quindi molestata anche fisicamente, per poi insultarla ripetutamente. La ragazza era riuscita, quindi, ad allontanarsi, e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Grazie alla descrizione fornita agli agenti della squadra volante, il presunto responsabile, poi riconosciuto dalla vittima, era stato rintracciato, alcune ore dopo, nella zona di piazza Grimana e denunciato a piede libero per violenza sessuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze sessuali sulle studentesse. Fermato il molestatore seriale

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