Molestie e violenze sessuali su studentesse minorenni insegnante arrestato e portato ai domiciliari
Un insegnante di Civitavecchia è stato arrestato con l’accusa di aver molestato studentesse minorenni. La causa dell’arresto risale a diverse denunce di ragazze che hanno riferito di comportamenti inappropriati durante le lezioni. La polizia ha avviato un’indagine che ha portato alla scoperta di alcuni messaggi e atteggiamenti sospetti da parte del docente. Ora l’uomo si trova agli arresti domiciliari, mentre le vittime vengono ascoltate dagli investigatori. La scuola ha già adottato misure di sicurezza per le studentesse.
Un professore di un istituto superiore di Civitavecchia è stato portato agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di studentesse.🔗 Leggi su Fanpage.it
Violenze sessuali su dieci minorenni: indagato un collaboratore scolasticoUn collaboratore scolastico di Brindisi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti sessuali su alcune alunne della scuola.
Violenze sessuali su bimbe in Brasile, arrestato a TorinoUn cittadino brasiliano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Torino in seguito a accuse di violenze sessuali su bambine in Brasile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pesanti molestie e abusi sulla nipotina di 6 anni, condannato il maniaco; Tiresia e l’uomo senza nome; Molestie e violenze sessuali su studentesse minorenni, insegnante arrestato e portato ai domiciliari; Monza, molestie sessuali sulla nipote: ex agente penitenziario condannato a 6 anni e 8 mesi.
Allergologo palpeggiava seno durante le visite: accusato di molestie su 17 pazienti, assolto a PalermoLa seconda sezione del Tribunale di Palermo ha assolto l’allergologo Lorenzo Barresi dalle accuse di violenza sessuale su 17 pazienti ... fanpage.it
Monza, abusi sessuali sulla nipote: ex poliziotto della penitenziaria condannato a 6 anni e 8 mesiLe violenze sono proseguite per otto anni, da quando la ragazza, oggi adulta, ne aveva dieci. L’uomo, ai domiciliari, deve pagare anche una provvisionale di ... milano.repubblica.it
MINACCE, VIOLENZE E MOLESTIE CONTRO MEDICI E INFERMIERI AL GORETTI E AD APRILIA: CONDANNATO 62ENNE facebook