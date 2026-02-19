Molestie e violenze sessuali su studentesse minorenni insegnante arrestato e portato ai domiciliari

Un professore di un istituto superiore di Civitavecchia è stato portato agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di studentesse.🔗 Leggi su Fanpage.it

Violenze sessuali su dieci minorenni: indagato un collaboratore scolasticoUn collaboratore scolastico di Brindisi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti sessuali su alcune alunne della scuola.

Violenze sessuali su bimbe in Brasile, arrestato a TorinoUn cittadino brasiliano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Torino in seguito a accuse di violenze sessuali su bambine in Brasile.

Allergologo palpeggiava seno durante le visite: accusato di molestie su 17 pazienti, assolto a PalermoLa seconda sezione del Tribunale di Palermo ha assolto l’allergologo Lorenzo Barresi dalle accuse di violenza sessuale su 17 pazienti ... fanpage.it

Monza, abusi sessuali sulla nipote: ex poliziotto della penitenziaria condannato a 6 anni e 8 mesiLe violenze sono proseguite per otto anni, da quando la ragazza, oggi adulta, ne aveva dieci. L’uomo, ai domiciliari, deve pagare anche una provvisionale di ... milano.repubblica.it

MINACCE, VIOLENZE E MOLESTIE CONTRO MEDICI E INFERMIERI AL GORETTI E AD APRILIA: CONDANNATO 62ENNE facebook