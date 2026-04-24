Arrestato il molestatore seriale | seguiva le donne fino a casa

Nella serata del 24 aprile, i carabinieri di Altopascio hanno eseguito un arresto nei confronti di un uomo accusato di aver molestato diverse donne seguendole fino alle loro abitazioni. L’indagine, condotta in modo rapido, ha portato all’identificazione del soggetto e alla sua successiva cattura. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato e portato in caserma, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altopascio (Lucca), 24 aprile 2026 – Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di origini tunisine, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, destinatario di una ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio, molestia o disturbo alle persone e violenza sessuale. L’ultimo episodio, come anticipato da La Nazione, la scorsa settimana. Almeno tre i casi accertati, sempre nella cittadina del Tau. Nel primo il giovane avrebbe messo nel mirino una...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato il molestatore seriale: seguiva le donne fino a casa Notizie correlate Condannato il molestatore seriale: 42 le donne vittime di violenzaPerugia, 17 aprile 2026 – Tra il 2013 e il 2014 ha molestato 42 donne e ora, secondo la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, dovrà scontare... Arrestato il giovane stalker seriale di donneE’ stato sottoposto al divieto di avvicinamento alle sue vittime, con l’aggiunta del divieto a condurre veicoli, praticamente con la sospensione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Condannato il molestatore seriale: 42 le donne vittime di violenza; Va a un concerto e trova il suo stalker: arrestato un 25enne all'Eur, aveva già il braccialetto elettronico. Altopascio, arrestato molestatore serialeALTOPASCIO. Arrestato dai carabinieri un tunisino di 33 anni, regolare in Italia, senza fissa dimora, per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio, molestia o disturbo alle persone e viole ... msn.com Condannato il molestatore seriale: 42 le donne vittime di violenzaIl pasticcere perugino 57enne è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione. E anche al risarcimento alle parti civili di circa 130mila euro ... lanazione.it Ha dimenticato un marsupio contenente una pistola su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina, a Bari, ed è stato arrestato insieme alla compagna dai carabinieri. Protagonista della vicenda un uomo originario di Andria. A notare il marsupio abbandonato - facebook.com facebook Bari, dimentica marsupio con pistola al McDonald’s: arrestato con la compagna x.com