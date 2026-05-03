A Roma, la squadra di Vanoli si prepara a schierare un attacco con un tridente e un falso nove, senza una punta centrale tradizionale. La scelta mira a garantire maggiore mobilità e flessibilità in avanti. Resta da capire chi prenderà il posto di Kean, per mantenere la dinamicità e il pressing offensivo richiesto dall’allenatore. La formazione si sta definendo in vista delle prossime partite, con alcune variazioni rispetto alle scorse settimane.

? Cosa scoprirai Come farà il tridente senza una punta fisica a segnare?. Chi sostituirà Kean per garantire mobilità nell'attacco di Vanoli?. Come influirà il falso nove sulla gestione dei cross di Gosens?. Quale trio di centrocampisti proteggerà la difesa davanti a De Gea?.? In Breve Tridente Harrison, Solomon e Gudmundsson con l'islandese falso nove all'Olimpico.. Centrocampo composto da Mandragora, Fagioli e Ndour per proteggere la difesa.. Difesa con Gosens e Pongracic in coppia davanti a De Gea.. Ranieri e Dodò completano il reparto arretrato per la sfida di lunedì.. Lunedì sera a Roma, l’attacco della Viola dovrà affrontare una sfida tattica complessa per compensare le assenze pesanti in offensiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viola a Roma: Vanoli punta su tridente e falso nove per l’attacco

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