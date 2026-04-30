Lunedì sera alle 20:45 si gioca all’Olimpico l’ultimo match della 35ª giornata di Serie A, con Roma e Fiorentina in campo. La squadra toscana, a quattro partite dalla conclusione, potrebbe ottenere la salvezza matematica. La formazione giallorossa, invece, cerca punti per mantenere aperta la possibilità di qualificarsi alla Champions League. L’emergenza in attacco coinvolge Vanoli, mentre si valuta se Gudmundsson possa essere impiegato come falso nueve.

Lunedì sera alle 20:45 all’ Olimpico andrà in scena l’ultimo match della 35esima giornata. La viola, a 4 giornate dalla fine, potrebbe ottenere la salvezza aritmetica; mentre i giallorossi proveranno a mantenere vivo il sogno Champions. Rientri importanti sulle fasce. Dopo l’eliminazione dalla Conference League e il pareggio in casa contro il Sassuolo, Vanoli tornerà ad avere a disposizione giocatori importanti. Gosens ha definitivamente recuperato e probabilmente occuperà la fascia sinistra dal primo minuto; Parisi, invece, torna convocabile dopo l’infortunio al piede che lo ha tenuto ai box per un mese. Non dovrebbe recuperare Nicolò Fortini, ancora alle prese con la lombalgia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: emergenza attacco per Vanoli, Gudmundsson falso 9?

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