Recentemente, i vini francesi Crémant hanno conquistato un ruolo di rilievo grazie alle loro caratteristiche di freschezza, profumo e morbidezza. Questi spumanti, considerati parenti degli Champagne, si distinguono per la versatilità e sono sempre più diffusi anche nel mercato italiano. La loro popolarità cresce grazie a un consumo che si amplia oltre i confini francesi, trovando spazio in occasioni di aperitivi e cene conviviali.

Se il metodo è lo stesso utilizzato per lo Champagne - ma anche per i nostri Franciacorta, Trentodoc e Alta Langa - le loro caratteristiche invece sono differenti, e questo dipende soprattutto dalla scelta dei vitigni, che varia da regione a regione: tra i più utilizzati ci sono lo Chardonnay e il Pinot Noir (che con il Menier sono gli stessi usati per lo Champagne), poi il Pinot Bianco, il Pinot Grigio e lo Chenin Blanc e, in alcune zone, anche varietà locali come il Jacquère, il Clairette o il Mauzac, che conferiscono ai vini profili unici. Qui vi raccontiamo le diverse caratteristiche delle zone e di alcune etichette di questi piacevolissimi vini francesi che vale la pena provare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vini Francesi: il trionfo dei Crémant, gli sparkling «parenti» degli Champagne

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