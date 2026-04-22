Un uomo con precedenti per reati contro il patrimonio è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Alghero. Secondo quanto ricostruito, ha rubato due bottiglie di Champagne da un negozio e poi ha pagato solo un caffè. La polizia ha identificato e segnalato il responsabile dopo aver ricevuto la segnalazione del furto. L’episodio si è verificato nel centro della città.

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ai reati contro il patrimonio, è stato identificato e denunciato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero dopo aver sottratto due bottiglie di Champagne da un locale commerciale. Il colpo, che ha generato un danno economico di 700 euro, è avvenuto all’interno di una rivendita di caffè e liquori a seguito di una denuncia presentata dal titolare all’inizio di questo mese. Il modus operandi tra distrazione e calcolo nel cuore della città. La dinamica del furto rivela una strategia studiata per sfruttare la quiete del momento all’interno del punto vendita. L’individuo è giunto sul posto utilizzando un carrellino della spesa in cui aveva sistemato una valigetta, un dettaglio che gli ha permesso di muoversi con apparente naturalezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di Champagne ad Alghero: ruba i vini e paga solo un caffè

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