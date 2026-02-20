Il Comune chiede gli arretrati per i funerali | protestano gli impresari funebri e i parenti dei defunti

Il Comune ha richiesto il pagamento degli arretrati per i funerali di quest’anno, a causa di un errore nel sistema tariffario. Nel 2025, infatti, sono stati applicati i prezzi del 2024, generando confusione tra impresari funebri e famiglie. Questa situazione ha creato disagi e malcontento tra chi deve saldare le spese, perché si sono trovati a pagare di meno rispetto ai costi corretti. La confusione sui prezzi ha portato a proteste e richieste di chiarimenti da parte di chi si occupa di organizzare i funerali.

Un disguido tecnico alla base della controversia fra gli uffici di piazza Trento e Trento, le agenzie di pompe funebri e le famiglie dei defunti "Si comunica che per un disguido occorso, nell'anno 2025 è stato applicato il tariffario 2024 invece di quello del 2025. Questo ufficio provvederà alla riscossione delle differenze tariffarie". Questo, in sintesi, la comunicazione che in queste ore il Comune sta inviando via mail agli impresari funebri delle agenzie cittadine con la richiesta di somme arretrate legate alle spese per i funerali che sono stati celebrati nel 2025 e a inizio 2026. Una richiesta che, come specifica la stessa mail, è dovuta a un "disguido occorso" non meglio giustificato, e che nello specifico fa riferimento a un aggiornamento Istat con decorrenza appunto dall'1 gennaio 2025 che però gli uffici di piazza Trento e Trieste non avrebbero fino a oggi applicato.