Una donna di Ponsacco si trova ad affrontare una procedura di demolizione della sua villetta, che secondo le autorità deve essere abbattuta. La proprietaria ha dichiarato di non aver ancora compreso quale presunto abuso abbia commesso e ha affermato di essere rimasta sola di fronte alla situazione. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, con la donna che intende continuare a opporsi alla decisione.

Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2026 – “Io non ho ancora capito quale abuso ho fatto, mi sono trovata con la mia casa, nel posto sbagliato al momento sbagliato e sono stata lasciata sola. Continuerò a lottare per difendere la mia casa, li c’è tutta la mia vita”, ha scritto sui social Paola Cerretini, la proprietaria della villetta da demolire, una manciata dopo che il Consiglio di Stato ha aperto la strada alle ruspe. Un caso che – fra carte bollate e manifestazioni – tiene banco a Ponsacco da anni. Paola Cerretini l’ha sempre detto che lotterà finché avrà forza. E non è sola. “Paola, siamo in tanti con te e non ti lasceremo mai sola”, scrive Samuele Ferretti, l’ex assessore della giunta Gasperini che, su questa vicenda – è sempre stato in prima linea e attacca nuovamente il sindaco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villetta da demolire, la proprietaria: “Non ho ancora capito quale abuso ho fatto, lotterò ancora”

Notizie correlate

Leggi anche: Spalletti e i dubbi sulla sua Juve: “Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare”

Leggi anche: Trezeguet: "Vlahovic? Mah, non ho ancora capito se è da Juve... io prenderei Lewandowski a zero"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Villetta da demolire: Ora parli il Comune; Ponsacco, la villetta della famiglia Cerretini sarà demolita: cosa dice l’ultima sentenza di una storia che dura dal 2015; Villetta da demolire, la proprietaria: Non ho ancora capito quale abuso ho fatto, lotterò ancora; Regina, obiettivo punti critici ma nessuna casa rischia la demolizione.

Villetta da demolire, la proprietaria: Non ho ancora capito quale abuso ho fatto, lotterò ancoraPaola Cerretini: Mi sono trovata con la mia casa nel posto sbagliato al momento sbagliato. Duro attacco sulla vicenda dell’ex assessore Ferretti al sindaco Gasperini ... lanazione.it

Villetta da demolire: Ora parli il ComuneDopo la sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando quanto stabilito dal Tar nel 2024, apre la strada alla ... lanazione.it

Da lunedì 4 maggio al via la sala studio/coworking, alla Villetta del Castello di Guiglia. Studiare o lavorare con una vista mozzafiato! Qui modalità di accesso e regolamento: urly.it/31fnb2 - facebook.com facebook