L’ex attaccante ha commentato la situazione di Vlahovic, affermando di non essere ancora sicuro se possa essere considerato un elemento da Juventus. Ha anche espresso la sua preferenza per un altro giocatore, suggerendo di prendere Lewandowski a parametro zero. Inoltre, ha spiegato di essere disposto a concedere una seconda opportunità a David, ma ha evidenziato che in estate servirà un grande acquisto.

Segno, quindi sono. "Sento parlare tanto di algoritmi, ma io alla Juventus ho imparato una lezione più semplice: conta solo vincere. E se sei un attaccante, conta solo fare gol e vincere". David Trezeguet é tornato a vivere in Argentina, a Buenos Aires, e sta sviluppando dei progetti per il River Plate. "Marketing e sponsor. Quest’anno é il trentennale della Coppa Intercontinentale vinta dalla Juve in finale contro il River, sarebbe bello organizzare una amichevole". Juventus, Torino e l’Italia sono sempre casa per Trezegol. "E dire che Lippi, dopo un anno che ero alla Juventus, mi voleva mandare all’Inter in cambio di Vieri. Poi si è ricreduto e mi ha apprezzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trezeguet: "Vlahovic? Mah, non ho ancora capito se è da Juve... io prenderei Lewandowski a zero"

Trezeguet: Non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve. Nel calcio non c'è niente di certoChi meglio di lui per parlare del reparto avanzato della Juventus? David Trezeguet analizza il momento della formazione bianconera. L'attaccante francese si è espresso ai taccuini dell'edizione ... tuttomercatoweb.com

Trezeguet: Vlahovic concreto a gara in corso. E' questa la sua reale dimensioneDavid Trezeguet ha parlato al teatro Forma di Bari a margine di un evento che ripercorreva la storia della Juventus. Questo il pensiero dell'ex attaccante bianconero riportato da Tuttosport: La Juve ... tuttomercatoweb.com