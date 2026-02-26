Curare con la prevenzione a Villa San Giovanni nuovo incontro del progetto pilota per gli studenti

Questa mattina si è svolto il secondo appuntamento del progetto dedicato alla prevenzione tra gli studenti, presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su temi legati alla salute e alla prevenzione, coinvolgendo docenti e studenti in un percorso di educazione e informazione. L'evento si inserisce in un percorso più ampio di promozione del benessere tra i giovani.

Questa mattina, nell'auditorium Giovanni Trecroci dell'Istituto comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni, si è svolto il secondo incontro tematico del progetto pilota dedicato alla promozione della salute tra gli studenti.A relazionare è stata la dottoressa Jessica Marotta, neurologa.