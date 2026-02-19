Porto di Villa San Giovanni il punto sull' opera a Sud del molo di sopraflutto | riunione a Messina

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha partecipato a Messina a una riunione sull’ampliamento del porto di Villa San Giovanni. La causa è l’estensione della zona di competenza dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che include ora anche le aree a sud del molo di sopraflutto. Durante l’incontro, si sono discusse le tappe per realizzare questo progetto, con un focus particolare sulla modernizzazione delle infrastrutture portuali. La riunione si è conclusa con una decisione chiara sui prossimi passi da seguire.

Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha partecipato all'incontro: “Una buona notizia per la comunità villese, attesa da molti anni, per il rilancio trasportistico e turistico” A presiederla è stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Rizzo coadiuvato dal direttore Area III, Angelo Savasta. Erano presenti, inoltre, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, insieme ai tecnici comunali e il componente del Cdg Antonio Ciccone. Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare il punto sullo stato del procedimento dell’opera pubblica e offrire un momento di coordinamento tra gli Enti locali, da offrire al ministero che è l’Ente procedente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

