Porto di Villa San Giovanni il punto sull' opera a Sud del molo di sopraflutto | riunione a Messina
Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha partecipato a Messina a una riunione sull’ampliamento del porto di Villa San Giovanni. La causa è l’estensione della zona di competenza dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che include ora anche le aree a sud del molo di sopraflutto. Durante l’incontro, si sono discusse le tappe per realizzare questo progetto, con un focus particolare sulla modernizzazione delle infrastrutture portuali. La riunione si è conclusa con una decisione chiara sui prossimi passi da seguire.
Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha partecipato all'incontro: “Una buona notizia per la comunità villese, attesa da molti anni, per il rilancio trasportistico e turistico” A presiederla è stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Rizzo coadiuvato dal direttore Area III, Angelo Savasta. Erano presenti, inoltre, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, insieme ai tecnici comunali e il componente del Cdg Antonio Ciccone. Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare il punto sullo stato del procedimento dell’opera pubblica e offrire un momento di coordinamento tra gli Enti locali, da offrire al ministero che è l’Ente procedente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Trasporti sullo Stretto, torna operativo il porto di Villa San GiovanniA partire dal 17 dicembre, il porto di Villa San Giovanni riprenderà le operazioni per le navi di Bluferries, dopo un periodo di chiusura per lavori di manutenzione e risanamento strutturale.
Commissione Territorio di Villa San Giovanni si riunisce su erosione costiera e progetto “Stretto di MessinaLa Commissione Territorio di Villa San Giovanni si riunisce oggi per affrontare il problema dell’erosione costiera che minaccia le spiagge e le abitazioni della zona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnevale in nave con Caronte & Tourist: animazione e solidarietà il 15 febbraio; Stretto di Messina, viaggiatori penalizzati e lavoratori sotto salario: il Pd chiede interventi urgenti; Tir a Pentimele, Fondazione Mediterranea rilancia gli approdi in località Bolano; Tavolo tecnico su erosione costiera, la Metrocity chiede di velocizzare la redazione del piano dei sedimenti e validare i progetti pilota sulle fiumare Amendolea, La Verde e Bonamico · ilreggino.it.
Villa Murri a Porto San Giorgio, altri 10 anni con la Pars: «Un tetto per i minori in difficoltà»All’incontro erano presenti il dirigente comunale Carlo Popolizio e la rappresentante della cooperativa, Nicoletta Capriotti. La Pars opera da dieci anni all'interno dell'immobile. In 600 metri ... corriereadriatico.it
Porto San Giorgio, il matrimonio meglio farlo in villa: disco verde per altre tre locationPORTO SAN GIORGIO Porte aperte ai matrimoni nelle ville storiche. Tre le ville: Santa Maria del Poggio, Villa Bonaparte e Villa Clarice che si aggiungono alle altre location per il wedding quali il ... corriereadriatico.it
I consiglieri comunali di Forza Italia a Villa San Giovanni presentano un'interrogazione sulla destinazione d'uso della struttura scolastica di Cannitello, ora adibita ad archivio comunale. Discussione in Consiglio Comunale il 18 febbraio facebook