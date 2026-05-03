Villa Rambelli da salvare ecco i primi 700mila euro per la dimora storica

San Benedetto del Tronto, 3 maggio 2026 – Sono stati stanziati 700mila euro per Villa Rambelli, che ora si trova in uno stato di deterioramento. La somma rappresenta i primi fondi disponibili per interventi di conservazione e restauro della storica dimora. La decisione arriva in seguito a un intervento di verifica e valutazione della struttura, che ha evidenziato la necessità di interventi urgenti.

San Benedetto del Tronto, 3 maggio 2026 – Per Villa Rambelli arrivano i primi 700mila euro. È la prima tranche del finanziamento complessivo da 3,5 milioni di euro destinato al consolidamento, al miglioramento sismico e al restauro conservativo della storica dimora di San Benedetto del Tronto, che dovrà essere recuperata con una futura destinazione museale. Il trasferimento corrisponde al 20% dell’importo programmato per l’intervento. Il progetto riguarda uno dei beni storici più significativi della città, conosciuto come Villa Cerboni Rambelli, un complesso ottocentesco di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto. L’intervento...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Rambelli da salvare, ecco i primi 700mila euro per la dimora storica Notizie correlate Sorgane, ecco la casa della comunità. Maxi progetto da 700mila eurodi Manuela Plastina Nascerà a Sorgane la nuova "Casa della Comunità"; una struttura dedicata alla socialità. Collaborazione storica per salvare la Villa Romana di LeucopetraSabato 21 febbraio 2026, sotto un cielo coperto e una pioggia insistente, è stato firmato a Lazzaro un importante Protocollo d'Intesa che unisce le... Tutti gli aggiornamenti Villa Rambelli, si sblocca la situazione. Arrivano i primi 700mila euro per il restauroPrima tranche del contributo da 3,5 milioni per consolidamento, miglioramento sismico e futura destinazione museale dell’edificio di via Santa Lucia ... lanuovariviera.it Cerboni Rambelli, la villa da salvare. Ok al restylingAncora un passo avanti per la riqualificazione di villa Cerboni Rambelli: proprio ieri la conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento e il ... ilrestodelcarlino.it