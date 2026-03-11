Sorgane ecco la casa della comunità Maxi progetto da 700mila euro

di Manuela Plastina Nascerà a Sorgane la nuova " Casa della Comunità "; una struttura dedicata alla socialità. È uno dei frutti del progetto " Rigenera Sorgane ": la frazione sarà riqualificata con 6 milioni di euro in arrivo dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Comune di Bagno a Ripoli. La Casa nasce da un percorso di partecipazione svolto negli scorsi anni dall’amministrazione e condotto da Sociolab. Laddove c’era il vecchio tendone proprio adibito a raccogliere opinioni e desideri dei cittadini, nel giardino di via De Gasperi, sorgerà la nuova struttura di circa 100 metri quadri: sarà un padiglione pubblico gestito insieme ai cittadini, uno spazio fisico da mettere al servizio delle associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

