Collaborazione storica per salvare la Villa Romana di Leucopetra

La firma del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Reggio Calabria Est, il Distretto Rotary 2102 Calabria e il Comune di Motta San Giovanni è avvenuta sabato 21 febbraio 2026, in un giorno segnato da pioggia e cielo grigio. La collaborazione mira a preservare la Villa Romana di Leucopetra, un sito archeologico di grande valore storico. La firma si è svolta in un clima di impegno condiviso e volontà di tutela del patrimonio locale.

Sabato 21 febbraio 2026, sotto un cielo coperto e una pioggia insistente, è stato firmato a Lazzaro un importante Protocollo d’Intesa che unisce le forze del Distretto Rotary 2102 Calabria, il Rotary Club Reggio Calabria Est e il Comune di Motta San Giovanni. L’accordo mira a valorizzare la Villa Romana di Leucopetra, un sito archeologico di pregio, attraverso un progetto di tutela ambientale, promozione culturale e sviluppo turistico sostenibile. La cerimonia di firma si è svolta presso l’Antiquarium Leucopetra, alla presenza del governatore del Distretto Rotary 2102 Calabria Amedeo De Marco, della presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est Giulia Naimo e del sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Villa Romana di Leucopetra,siglato importante protocollo d'intesa a LazzaroLa Villa Romana di Leucopetra ha portato alla firma di un protocollo d’intesa tra il Distretto Rotary 2102 Calabria, rappresentato dal governatore Amedeo De Marco, e il Comune di Motta.

Sigilli al Piper, la storica discoteca romana sottoposta a sequestro preventivoIl Sigilli al Piper, storica discoteca romana, è stato disposto a seguito di un sequestro preventivo da parte delle autorità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Metro Los Angeles, il progetto da 24 miliardi di dollari; Una battaglia nazionale per salvare il genovese: nasce il Coordinamento delle lingue regionali; Einstein Telescope, l'Italia scommette sulla collaborazione; La Ruota degli Esposti a Napoli, sos del parroco: Invasa dai rifiuti.

Volumi alluvionati da salvare: Manca un piano. È ora di intervenireSauro Turroni, esponente dei Verdi, denuncia i ritardi nelle operazioni di restauro dei documenti del seminario e di via Asiago Tanti volontari ci hanno messo il cuore e hanno lavorato nel fango per ... ilrestodelcarlino.it

L'entroterra siciliano conquista Budapest: quattro Comuni in vetrina internazionale Aidone, Piazza Armerina, Mazzarino e Pietraperzia alla Fiera del Turismo con Morgantina e Villa Romana del Casale Mentre l'Europa del turismo si riunisce a Budapest, un pe - facebook.com facebook

Villa Romana Palazzi di Casignana, il gioiello archeologico della costa ionica x.com