A Vimodrone, il progetto di Villa Torri prevede un investimento di tre milioni di euro per riqualificare un’antica residenza patrizia in un polo culturale e per ospitare nozze civili. Il cantiere sta portando avanti i lavori di ristrutturazione, trasformando l’edificio in uno spazio pubblico multifunzionale pronto a essere utilizzato dalla comunità. La trasformazione interessa le strutture storiche e gli spazi circostanti.

Il cantiere di Villa Torri a Vimodrone sta trasformando un’antica residenza patrizia in uno spazio pubblico polifunzionale. I lavori, finanziati da Regione Lombardia e Comune, mirano a creare una sala per nozze civili e un polo culturale. L’intervento rispetta la magnolia secolare censita dalla Soprintendenza. La dimora, situata nel cuore della città in via Sant’Ambrogio, non sarà più solo un edificio storico chiuso al pubblico. Il progetto prevede l’apertura quotidiana alla vita dei cittadini, integrando funzioni sociali come matrimoni e eventi culturali. L’obiettivo dichiarato è restituire il bene alla collettività. Dalla storia aristocratica alla gestione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Torri: 3 milioni per un polo culturale e nozze civili

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