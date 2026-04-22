Roma riapre il Forte Aurelia | sarà un polo culturale

Il Forte Aurelia torna accessibile alla città dopo un periodo di chiusura, segnando una fase di rilancio culturale. La Guardia di finanza ha completato le operazioni di restauro e riqualificazione dell’area, che ora sarà destinata a eventi e iniziative pubbliche. La riapertura rappresenta un passaggio importante per il patrimonio storico della Capitale, offrendo uno spazio dedicato alla memoria e alla cultura locale.

Da luogo della memoria a rinascita culturale. La Guardia di finanza restituisce alla Capitale, per la conclusione del suo “compleanno”, il Forte Aurelia: non solo un atto di conservazione e restauro monumentale, ma un dono alla cittadinanza nei giorni in cui si celebrano le radici di Roma. Il complesso, uno dei 15 forti del campo trincerato costruiti tra il 1877 e il 1891 per difendere la nuova Capitale d’Italia, rinasce dopo i lavori di recupero curati dal Corpo. «Il legame tra Guardia di finanza e Forte Aurelia ha radici lontane - ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro aprendo la cerimonia di...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Roma, riapre il Forte Aurelia: sarà un polo culturale Notizie correlate Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto Forte Aurelia riapre le porte: inaugurazione a Roma dopo il maxi restauroRoma, 22 aprile 2026 – Si è tenuta oggi, a conclusione del “Natale di Roma”, l’inaugurazione di “Forte Aurelia”, uno dei 15 forti del campo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Sito Istituzionale | Inaugurazione e apertura straordinaria di Forte Aurelia; Oggi riapre il Forte Aurelia: dopo 15 anni torna visitabile una delle 15 sentinelle della Capitale; Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale. Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte AureliaOggi l'inaugurazione con le autorità dopo dieci anni di lavori. La struttura fa parte del complesso delle caserme della Guardia di Finanza, al suo interno ospiterà eventi culturali e mostre ... romatoday.it Riapre Forte Aurelia: da presidio militare a spazio culturaleConclusi i lavori di riqualificazione, il sito ottocentesco diventa un luogo dedicato a iniziative culturali e di incontro ... rainews.it Il generale della Guardia di finanza: "Il Forte Prenestino Un esempio mirabile di spontaneismo" Bruno Buratti, ha seguito i lavori di recupero e restauro del Forte Aurelia. È stato in tutti i forti di Roma tranne al Prenestino: "Ho visto delle fotografie, è un ambient - facebook.com facebook Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte Aurelia ift.tt/1h0XKNV x.com