Villa Carlotta | 400 cartoline svelano un secolo di viaggi sul lago

Sul lago si osservano da tempo immagini e ricordi che testimoniano un secolo di visite e viaggi. Recentemente, sono state rese pubbliche circa 400 cartoline antiche, tutte con messaggi scritti a mano, che raccontano momenti di passaggio e incontri. Le prime fotografie di Villa Carlotta, utilizzate per la promozione, sono state commissionate da chi si occupava di pubblicità e marketing all’epoca, senza dettagli specifici sui nomi coinvolti.

? Cosa scoprirai Cosa rivelano i messaggi scritti a mano su queste vecchie cartoline?. Chi ha commissionato le prime fotografie per promuovere la villa?. Come si è evoluto il giardino attraverso i decenni di fotografie?. Quale creatura leggendaria accompagnerà i visitatori più giovani nel 2026?.? In Breve Mostra sulle cartoline storica aperta fino all'8 dicembre 2026.. Duca Giorgio II di Sassonia-Meiningen promosse campagne fotografiche già nel 1907.. Villa Carlotta aperta al pubblico dal 1927 con otto ettari di giardino.. Percorso Vita in Villa ricostruisce la realtà quotidiana degli antichi abitanti.. La mostra Saluti da Villa Carlotta presenta oltre quattrocento cartoline dell’Archivio Storico fino all’8 dicembre 2026, rivelando un secolo di viaggi e sguardi sul Lago di Como.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Carlotta: 400 cartoline svelano un secolo di viaggi sul lago Notizie correlate Villa Carlotta, il tempo ritrovato sul lago di Como tra giardini e cartolineC’è un momento, a Villa Carlotta, in cui il tempo smette di correre e si lascia sfogliare, come le pagine di un album. Riapre Villa Carlotta: dal 20 marzo sarà possibile visitare i giardini incantati sul Lago di ComoCon l'inizio della primavera riapre Villa Carlotta, una dimora storica sul Lago di Como famosa per i suoi giardini incantati: ecco la sua storia. Panoramica sull’argomento Villa Carlotta, il tempo ritrovato sul lago di Como tra giardini e cartolineLa stagione 2026 della dimora lariana intreccia mostre, fioriture ed eventi. Un viaggio tra memoria, arte e natura dove anche una semplice cartolina diventa racconto ... quotidiano.net Cartoline da Villa Carlotta. Ecco le fioriture nei secoliLe meravigliose fioriture di Villa Carlotta, racchiuse nelle immagini di una mostra che si inaugura domani. Fioriture di carta. Il giardino di Villa Carlotta nelle cartoline dell’archivio storico, ... ilgiorno.it