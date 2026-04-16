Villagrazia di Carini aggredito ausiliare della sosta | colpito più volte a un orecchio

Un ausiliare della sosta è stato aggredito mentre svolgeva il suo servizio a Villagrazia di Carini, in via Nazionale, vicino a una scuola elementare. L’uomo è stato colpito più volte all’orecchio, secondo quanto riferito. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sui soggetti coinvolti.