Villagrazia di Carini aggredito ausiliare della sosta | colpito più volte a un orecchio

Da palermotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ausiliare della sosta è stato aggredito mentre svolgeva il suo servizio a Villagrazia di Carini, in via Nazionale, vicino a una scuola elementare. L’uomo è stato colpito più volte all’orecchio, secondo quanto riferito. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sui soggetti coinvolti.

Ausiliare della sosta aggredito a Villagrazia di Carini mentre lavorava. L'uomo è stato colpito ripetutamente all’orecchio in via Nazionale, nei pressi della scuola elementare. Ha una prognosi di 3 giorni ma dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. Attraverso la targa del veicolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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