Arezzo fuga in avanti con le rivali che si sciolgono Bucchi intravede il traguardo

Arezzo ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Carpi, una vittoria che rafforza la sua posizione in classifica. La squadra toscana ha saputo approfittare di alcune disattenzioni delle avversarie e ha mostrato una determinazione costante durante tutta la partita. L’allenatore Bucchi ha commentato con ottimismo la prestazione, vedendo la sua squadra vicina a un obiettivo importante.

A Carpi è arrivata la sesta vittorie in sette giornate del girone di ritorno. Gli amaranto non beccano gol da 614 minuti mentre dietro vanno piano e il Ravenna, battuto a Terni, ha esonerato Marchionni. La serie B è un po' più vicina STILE CONSOLIDATO - L’Arezzo passa a Carpi e lo fa nel modo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica: concretezza, resilienza e stavolta anche un briciolo di fortuna. L’1-0 del Cabassi è figlio di un avvio fulmineo e di una gestione non sempre serena, dentro una partita che con il passare dei minuti ha cambiato padrone ma non risultato. È il segnale più evidente, come sottolineato anche altre volte, della maturità raggiunta dagli amaranto: quando non si può comandare, bisogna saper soffrire; quando non c'è modo di palleggiare, occorre difendersi; quando il copione si sporca, non va perso il filo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, festeggia un anno di successi.

Argomenti discussi: Guccione gol olimpico, tre punti d'oro a Carpi: l'Arezzo vince soffrendo e si avvicina alla B; Sold out alla presentazione di Arezzo Partecipa.

