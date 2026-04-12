VIDEO | Bucchi ha ritrovato il suo Arezzo | Spazzata via la negatività
Cristian Bucchi si è presentato in sala stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Livorno. Ha dichiarato di essere felice per la prestazione della squadra, aggiungendo che non prova sollievo, ma grande gioia. La squadra ha ritrovato il successo, cancellando le recenti difficoltà, e Bucchi ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.
Cristian Bucchi si presenta in sala stampa con l’animo leggero dopo il 2-0 al Livorno: “Stasera non provo sollievo ma grande gioia per i ragazzi. Sono state settimane non facili, certi episodi pesano e mettono negatività addosso. Oggi l’abbiamo spazzata via con un grande risultato e una grande.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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