VIDEO | Bucchi ha ritrovato il suo Arezzo | Spazzata via la negatività

Cristian Bucchi si è presentato in sala stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Livorno. Ha dichiarato di essere felice per la prestazione della squadra, aggiungendo che non prova sollievo, ma grande gioia. La squadra ha ritrovato il successo, cancellando le recenti difficoltà, e Bucchi ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.