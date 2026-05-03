A Vicenza, tra il Grottino e i locali dell’Ottocento, si può esplorare una varietà di locali che offrono cicchetti tradizionali e atmosfere diverse. Le cantine nascoste sono spesso situate in vicoli meno frequentati, dove si servono aperitivi autentici. Tra i locali più antichi e quelli più recenti, le differenze si riscontrano nelle ambientazioni e nei modi di proporre le bevande, offrendo un panorama vario per chi cerca un aperitivo diverso dal solito.

? Cosa scoprirai Dove si trovano le cantine nascoste per i cicchetti più autentici?. Come cambia l'atmosfera tra il Grottino e i locali dell'Ottocento?. Quali cocktail d'autore si sorseggiano tra il jazz e la tradizione?. Perché l'aperitivo vicentino riesce a unire generazioni così diverse?.? In Breve Appuntamento domenicale 03 maggio 2026 tra le 18:30 e le 20:00 nel centro storico.. Il locale storico in Contrà G.B. mantiene la sua attività dal 1791.. Bar Borsa in Piazza dei Signori propone musica jazz e vini Durello o Tai Rosso.. Il locale Quintana in Contrà Daniele Manin propone cocktail ispirati agli anni '70.. Tra le 18:30 e le 20:00 di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, tra il Grottino e l’Ottocento: guida all’aperitivo ideale

Notizie correlate

La macchietta napoletana: origine, storia e protagonisti del teatro comico tra Ottocento e NovecentoDai varietà al Salone Margherita: il genere che unisce musica, teatro e satira sociale La macchietta è un genere musicale e teatrale comico che nasce...

Speciale 8 marzo: “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo Ottocento”Museo Ottocento Bologna vi invita a una visita guidata speciale tutta da vivere: “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo...