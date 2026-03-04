Speciale 8 marzo | L’eleganza dipinta | moda gusto e arte tra le opere del Museo Ottocento

Il Museo Ottocento di Bologna organizza una visita guidata intitolata “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo Ottocento”. L’evento è pensato per far scoprire ai visitatori le opere che rappresentano l’eleganza attraverso moda, arte e gusto, offrendo un percorso tra le collezioni del museo. La visita è aperta a chi desidera approfondire questi temi in un contesto artistico.

Museo Ottocento Bologna vi invita a una visita guidata speciale tutta da vivere: “L’eleganza dipinta: moda, gusto e arte tra le opere del Museo Ottocento Bologna”. Un viaggio affascinante tra sete, pennellate e dettagli raffinati per scoprire come moda e arte si intrecciano nell’Ottocento bolognese! Un’occasione perfetta per celebrare la creatività, la bellezza e il talento femminile in un’atmosfera ricca di storia e stile. A guidare i visitatori sarà Vincenza Maugeri, storica dell’arte e della moda, che attraverso una selezione di dipinti del Museo ci accompagnerà in un racconto elegante, curioso e sorprendente. "Graphic Japan. Da Hokusai al Manga": grafica giapponese dal periodo Edo a oggi 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: L’arte del pranzo a Milano: il nuovo place to be tra gusto ed eleganza

Visita guidata: A giro tra le opere d’arte, Pisa museo a cielo apertoDai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all’insù, ma quanto conosciamo davvero il...

Approfondimenti e contenuti su Museo Ottocento.

Temi più discussi: Bambini a 'scuola di moda' a Palazzo Pitti; Museo Campano Capua, l’otto marzo si tinge di Rosa; Tra storie e ritratti: le figure femminili di Palazzo Moroni; Anche Villa Monastero celebra la Giornata Internazionale della Donna.

Musei gratis 8 marzo 2026 a Napoli e in Campania. Quali sono aperti?Musei gratuiti per le donne l’8 marzo 2026 a Napoli e in Campania con visite guidate ed eventi culturali dedicati. napolike.it

Museo della Magia di Cherasco, domenica 8 marzo è una giornata speciale dedicata alle donneMuseo della Magia di Cherasco, domenica 8 marzo è una giornata speciale dedicata alle donne con un programma totalmente dedicato ... ideawebtv.it

La Scuola di Barbizon in mostra al Museo dell'Ottocento Fondazione Di Persio-Pallotta di Pescara. Nel panorama museale italiano, il nucleo dedicato alla sezione francese del XIX secolo costituisce un caso pressoché unico. Questa raccolta organica, in c facebook