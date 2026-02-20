L' estorsione a Gigi Finizio e la caramella per l' assessore comunale | le intercettazioni che inchiodano i clan

Le intercettazioni rivelano che l’estorsione a Gigi Finizio e la richiesta di una “caramella” all’assessore comunale sono il risultato del controllo dei clan Puca, Ranucci e Verde sui territori di Sant'Antimo, Grumo Nevano e Casandrino. Le conversazioni ascoltate mostrano come le cosche esercitino pressione su politici e imprenditori locali, usando metodi intimidatori. Un dettaglio concreto emerge nelle registrazioni, che testimoniano come gli affiliati siano pronti a imporre le proprie volontà. Le indagini continuano a fare luce su questa rete di potere.

Il cantante finito nel mirino dei clan Puca, Ranucci e Verde per un concerto a Grumo Nevano. Puntato anche un amministratore Esistono delle intercettazioni che raccontano più di tutto l'egemonia dei clan Puca, Ranucci e Verde sui territori di Sant'Antimo, Grumo Nevano e Casandrino. Racconti che gli stessi uomini del clan fanno per spiegare quali sono le azioni che hanno fatto o che hanno intenzione di porre in essere per colpire le vittime dei tre gruppi alleati. Lo raccontano le carte dell'inchiesta della Dda di Napoli che sono confluite nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Gip, Anna Tirone, che ha portato all'arresto di 14 persone.