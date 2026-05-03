Un viaggio audio tra borghi, paesaggi e itinerari dell’entroterra marchigiano. È stato presentato, a Ripe San Ginesio, il nuovo canale podcast "Le vie dei Monti Azzurri", ideato e commissionato dall’unione montana Monti Azzurri e realizzato in collaborazione con Loquis. Presenti il sindaco Paolo Teodori, il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti, il coordinatore del progetto Sandro Polci, il direttore commerciale di Loquis Cristian Iovino, Lucia Tancredi, autrice e voce - insieme con Neri Marcorè - del canale podcast. Il commissario Guido Castelli ha inviato un videomessaggio. "Le vie dei Monti Azzurri" si articola in sette...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio audio tra borghi e itinerari. Ecco "Le vie dei Monti Azzurri"

Notizie correlate

Dalle grandi capitali europee ai borghi più nascosti della provincia italiana, la rete dei pullman verde arancio si potenzia per le festività. Un viaggio tra mobilità sostenibile, borghi autentici e nuove rotte verso gli aeroportiLe vacanze di Pasqua del 2026 segnano una svolta per chi ama viaggiare senza spendere una fortuna, nonostante la pressione costante dei prezzi del...

Tra trekking e itinerari soft: alla scoperta di antichi borghi e sapori tipiciLa stagione gioca a favore di trekking, passeggiate e camminate, ancor più nel territorio del Garda, dove la varietà concentrata del paesaggio e la...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Viaggio audio tra borghi e itinerari. Ecco Le vie dei Monti Azzurri.

Viaggio audio tra borghi e itinerari. Ecco Le vie dei Monti AzzurriUn viaggio audio tra borghi, paesaggi e itinerari dell’entroterra marchigiano. È stato presentato, a Ripe San Ginesio, il nuovo ... ilrestodelcarlino.it

I borghi maestri dei Monti Prenestini, tra natura, storia e sapori autunnaliUn viaggio tra Capranica Prenestina, Rocca di Cave e Castel San Pietro Romano, celebrando le eccellenze gastronomiche, culturali e paesaggistiche I Monti Prenestini, a pochi km da Roma, custodiscono ... leggo.it