Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 3 maggio 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade sulla A1 Firenze Roma per traffico intenso rallentamenti tra Orvieto e Attigliano verso Roma proseguendo coda allo svincolo di Orte In entrambe le direzioni più avanti in direzione Roma si rallenta da Magliano Sabina a Fiano Romano sulla diramazione Roma Nord in direzione raccordo anulare si rallenta tra Castelnuovo di Porto è Settebagni nella stessa direzione sulla A24 Roma Teramo per traffico intenso code a tratti tra Roviano e bivio A1 Milano Roma sulla A1 Roma Napoli code a tratti tra Frosinone e.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 18:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade sulla A1 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 facebook